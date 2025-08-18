СМИ узнали состав делегаций на встрече Зеленского и Трампа

На встрече лидеров США и Украины в Овальном кабинете будут пять представителей американской стороны, кроме самого Трампа, а Зеленского также сопровождает обширная делегация.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Британский вещатель отмечает, что имеет подтверждение от Белого дома о составе американской делегации на переговорах с президентом Украины вечером 18 августа. Вместе с Трампом в Овальном кабинете будут вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, руководительница аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог.

С украинской стороны, вместе с Зеленским на переговоры придут глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Обновлено. Позже Reuters сообщили, что состав украинской делегации шире: будут присутствовать также экс-посол в ООН, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и заместители главы ОП Павел Палиса и Игорь Брусило. Пока неизвестно, является ли это полным списком.

Перед этим СМИ узнали, что Зеленский и европейские лидеры уже совещаются в посольстве Украины перед встречей с Трампом.

Ранее Зеленский провел в Вашингтоне встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

Смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, чего ожидать от переговоров в Вашингтоне.