Переговоры Зеленского с Трампом и европейцами завершились, лидеры не покидают Белый дом

Раунд переговоров в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств подошли к завершению.

Об этом журналистам сообщили источники в украинской делегации, и источники иностранных СМИ.

В переговорах, которые состоялись в Белом доме после двусторонней встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, происходит пауза, но в целом переговорный процесс будет продолжаться и дальше.

Журналистам сообщили, что лидеры остаются в Белом доме для дальнейших переговоров; вероятно, в других форматах.

Также британский Sky News сообщил со ссылкой на свои источники, что президент США взял паузу для звонка президенту РФ Владимиру Путину.

Официального общения лидеров с прессой не происходит.

Ранее сообщалось, что Трамп надеется "уже на выходных" провести встречу США-Украина-РФ. Впрочем, ожидания от нее в начале переговоров были отличными: в частности, канцлер Германии поспорил с президентом США из-за его "плана", не включающего перемирие с РФ.

