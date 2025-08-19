Макрон: не думаю, що Путін зараз хоче миру

Президент Франції Емманюель Макрон висловив скептицизм щодо готовності очільника Кремля Владіміра Путіна закінчити війну в Україні.

Його слова цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Макрон виступив із заявою після переговорів у Білому домі, у якій висловив скептицизм щодо готовності Путіна закінчити війну.

"Коли я дивлюся на ситуацію і факти, я не бачу, що президент Путін дуже хоче миру зараз", – сказав він.

Однак французький президент високо оцінив "оптимізм" Трампа щодо укладення мирної угоди і зазначив, що "до цього слід ставитися серйозно".

"Якщо він вважає, що може домогтися угоди, це чудова новина, і ми маємо зробити все можливе, щоб досягти успіху", – додав Макрон.

Звернемо увагу, що у ніч проти 19 серпня Польща підіймала свою авіацію через російську комбіновану атаку на Україну. РФ атакувала українську територію під час переговорів президента Володимира Зеленського з американським Трампом у Білому домі.

Європейські лідери на чолі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн також прибули до Вашингтона в понеділок. Зустріч була присвячена гарантіям безпеки для України, які будуть надані Європою в координації з США.

Уночі 19 серпня Повітряні сили повідомили про зліт двох бортів російських Ту-95МС і ймовірні пуски крилатих ракет. Згодом ПС повідомили, що "крилаті ракети тримають курс на Кременчук", що у Полтавській області.

Як відомо, переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував Владіміру Путіну.

Трамп опісля оголосив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.

