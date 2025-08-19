Макрон: не думаю, что Путин сейчас хочет мира
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил скептицизм относительно готовности главы Кремля Владимира Путина закончить войну в Украине.
Его слова цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".
Макрон выступил с заявлением после переговоров в Белом доме, в котором выразил скептицизм относительно готовности Путина закончить войну.
"Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, что президент Путин очень хочет мира сейчас", – сказал он.
Однако французский президент высоко оценил "оптимизм" Трампа относительно заключения мирного соглашения и отметил, что "к этому следует относиться серьезно".
"Если он считает, что может добиться соглашения, это отличная новость, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь успеха", – добавил Макрон.
Обратим внимание, что в ночь на 19 августа Польша поднимала свою авиацию из-за российской комбинированной атаки на Украину. РФ атаковала украинскую территорию во время переговоров президента Владимира Зеленского с американским Трампом в Белом доме.
Европейские лидеры во главе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен также прибыли в Вашингтон в понедельник. Встреча была посвящена гарантиям безопасности для Украины, которые будут предоставлены Европой в координации с США.
Ночью 19 августа Воздушные силы сообщили о взлете двух бортов российских Ту-95МС и вероятных пусках крылатых ракет. Впоследствии ВС сообщили, что "крылатые ракеты держат курс на Кременчуг", что в Полтавской области.
Как известно, переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил главе Кремля.
Трамп после объявил, что провел "очень хорошую" встречу с лидерами Украины, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. Также он заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.
Читайте также: Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины во влиянии на Белый дом или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".