Макрон: не думаю, что Путин сейчас хочет мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил скептицизм относительно готовности главы Кремля Владимира Путина закончить войну в Украине.

Макрон выступил с заявлением после переговоров в Белом доме, в котором выразил скептицизм относительно готовности Путина закончить войну.

"Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, что президент Путин очень хочет мира сейчас", – сказал он.

Однако французский президент высоко оценил "оптимизм" Трампа относительно заключения мирного соглашения и отметил, что "к этому следует относиться серьезно".

"Если он считает, что может добиться соглашения, это отличная новость, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь успеха", – добавил Макрон.

Обратим внимание, что в ночь на 19 августа Польша поднимала свою авиацию из-за российской комбинированной атаки на Украину. РФ атаковала украинскую территорию во время переговоров президента Владимира Зеленского с американским Трампом в Белом доме.

Европейские лидеры во главе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен также прибыли в Вашингтон в понедельник. Встреча была посвящена гарантиям безопасности для Украины, которые будут предоставлены Европой в координации с США.

Ночью 19 августа Воздушные силы сообщили о взлете двух бортов российских Ту-95МС и вероятных пусках крылатых ракет. Впоследствии ВС сообщили, что "крылатые ракеты держат курс на Кременчуг", что в Полтавской области.

Как известно, переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил главе Кремля.

Трамп после объявил, что провел "очень хорошую" встречу с лидерами Украины, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. Также он заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

