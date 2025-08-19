Макрон пропонує Швейцарію як місце проведення саміту Зеленський-Путін

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч між президентом Володимиром Зеленським та господарем Кремля Владіміром Путіним має відбутися в Європі, і виступає за те, щоб вона пройшла в Женеві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

"Це більше, ніж гіпотеза, це навіть колективна воля", – заявив Емманюель Макрон в інтерв'ю, яке транслював телеканал LCI, відповідаючи на запитання про проведення в Європі цієї зустрічі, анонсованої після зустрічі у Вашингтоні між Дональдом Трампом і кількома європейськими лідерами.

"Це буде нейтральна країна, тож, можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, або інша країна. Востаннє двосторонні дискусії були у Стамбулі", – нагадав він.

Макрон також висловив скептицизм щодо готовності Путіна закінчити війну в Україні

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що президент Володимир Зеленський та очільник Кремля Владімір Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.

