Макрон предлагает Швейцарию как место проведения саммита Зеленский-Путин

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча между президентом Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным должна состояться в Европе, и выступает за то, чтобы она прошла в Женеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

"Это больше, чем гипотеза, это даже коллективная воля", – заявил Эмманюэль Макрон в интервью, которое транслировал телеканал LCI, отвечая на вопрос о проведении в Европе этой встречи, анонсированной после встречи в Вашингтоне между Дональдом Трампом и несколькими европейскими лидерами.

"Это будет нейтральная страна, так что, возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву, или другая страна. Последний раз двусторонние дискуссии были в Стамбуле", – напомнил он.

Макрон также выразил скептицизм относительно готовности Путина закончить войну в Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин встретятся в течение ближайших двух недель.

