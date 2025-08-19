Во время нынешних пожаров в Испании выгорела территория размером с Майорку

Всего 382 607 гектаров сгорело в Испании в этом году в результате 228 пожаров в разных частях страны.

Это следует из данных, обновленных во вторник Европейской информационной системой лесных пожаров (EFFIS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

Согласно этой последней оценке, обнародованной 19 августа до полудня, в 2025 году площадь, выжженная пожарами в Испании, почти такая же, как остров Майорка – 364 000 гектаров.

По последним данным, предоставленным EFFIS, инструментом программы наблюдения и мониторинга Земли Copernicus Европейского Союза (ЕС), эта площадь также почти в девять раз превышает площадь, сожженную за весь 2024 год, когда в 219 пожарах сгорело 42 615 гектаров.

Она также превышает площадь, сгоревшую в 2023 году – 91 220 гектаров в 371 пожаре – и значительно превышает показатели 2022 года, который до сих пор считался худшим годом по площади, сожженной лесными пожарами в стране: 306 555 гектаров в 493 пожарах.

По последним данным, обнародованным на этой неделе Гражданской защитой, Испания сейчас борется с около 40 пожарами по всей стране, 23 из которых находятся в оперативном статусе 2 из-за их серьезности.

16-дневная жара, накрывшая страну, когда температура местами превышала 45 градусов, и которая закончилась вчера, в понедельник, также не способствовала борьбе с пожарами.

В понедельник, 18 августа, бурные лесные пожары в Испании распространились на южные склоны горного массива Пикос-де-Эуропа, и власти закрыли часть популярного паломнического маршрута "Камино-де-Сантьяго".

Испания в течение всего сезона страдала от лесных пожаров в разных регионах, однако прошлая неделя стала худшей – за считанные дни выгорели десятки тысяч гектаров территории, многим людям пришлось эвакуироваться.