В Іспанії закрили частину паломницького маршруту "Каміно-де-Сантьяго" через пожежі

У понеділок, 18 серпня, бурхливі лісові пожежі в Іспанії поширилися на південні схили гірського масиву Пікос-де-Еуропа, і влада закрила частину популярного паломницького маршруту "Каміно-де-Сантьяго".

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

За останній тиждень близько 20 лісових пожеж, підсилених 16-денною сильною спекою, знищили понад 115 тисяч гектарів у регіонах Галісія та Кастилія-Леон.

"Такої ситуації з пожежами ми не бачили вже 20 років. Пожежі мають особливі характеристики внаслідок зміни клімату та цієї величезної спеки", – заявила міністр оборони Маргарита Роблес.

Вона зазначила, що густий дим заважає роботі вертольотів і літаків, які доставляють воду. Іспанська армія направила вже 1900 військовослужбовців для допомоги пожежникам.

У цьому районі перекрито автомагістралі та залізничне сполучення, а також туристичний маршрут "Каміно-де-Сантьяго" – стародавній шлях паломництва, яким влітку проходять тисячі людей.

Він з'єднує Францію і місто Сантьяго-де-Компостела на західному краю Іспанії, де, за переказами, поховані останки апостола Святого Якова. Влада регіону Кастилія і Леон закрила маршрут у районі між містами Асторга і Понферрада, які розташовані на відстані близько 50 км, і закликала туристів "не наражати своє життя на небезпеку".

Південна Європа переживає один з найгірших сезонів лісових пожеж за останні два десятиліття, і Іспанія є однією з найбільш постраждалих країн.

Іспанія протягом всього сезону потерпала від лісових пожеж у різних регіонах, проте минулий тиждень став найгіршим – за лічені дні вигоріли десятки тисяч гектарів території, багатьом людям довелось евакуюватись.

По всій країні загинули вже троє людей, з них двоє – пожежники-волонтери.

15 серпня пожежній службі вдалося локалізувати більшість лісових пожеж, що спалахнули останніми днями по всій Греції.