МЗС Іспанії: відсутність на переговорах у Вашингтоні не пов’язана з оборонними витратами НАТО

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес відкинув припущення, що відмова країни взяти на себе зобов'язання щодо переглянутого рівня витрат ВВП на озброєння стала причиною її відсутності на переговорах цього тижня, присвячених обговоренню війни Росії проти України.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як відомо, 18 серпня у Вашингтоні пройшли переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО. У них взяли участь президент США та України – Дональд Трамп та Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Фінляндії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Європейської комісії та генеральний секретар НАТО.

"Іспанія є дуже відданим союзником", – заявив Альбарес.

Він зазначив, що не отримав жодних вказівок на те, що відмова від зобов'язань щодо цілей НАТО будь-яким чином пов'язана з відсутністю Іспанії на цій зустрічі.

Окрім цього, Альбарес заявив, що з огляду на "реальну ситуацію на місці", найкращою гарантією безпеки є посилення української армії.

"Це те, що ми робимо: надаємо військове обладнання, щоб українські збройні сили могли гарантувати суверенітет і територіальну цілісність", – сказав він.

У червні Іспанія викликала обурення серед деяких союзників по НАТО, звернувшись із проханням про звільнення від нового зобов'язання НАТО виділяти 5% від ВВП на оборону. Уряд прем'єр-міністра Педро Санчеса стверджував, що його плани витрат є достатніми для задоволення потреб НАТО.

Як відомо, переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував очільнику Кремля Владіміру Путіну.

Трамп опісля оголосив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.

