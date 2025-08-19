МИД Испании: отсутствие на переговорах в Вашингтоне не связано с оборонными расходами НАТО

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг предположение, что отказ страны взять на себя обязательства по пересмотренному уровню расходов ВВП на вооружение стал причиной ее отсутствия на переговорах на этой неделе, посвященных обсуждению войны России против Украины.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как известно, 18 августа в Вашингтоне прошли переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО. В них приняли участие президент США и Украины – Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО.

"Испания является очень преданным союзником", – заявил Альбарес.

Он отметил, что не получил никаких указаний на то, что отказ от обязательств по целям НАТО каким-либо образом связан с отсутствием Испании на этой встрече.

Кроме этого, Альбарес заявил, что учитывая "реальную ситуацию на месте", лучшей гарантией безопасности является усиление украинской армии.

"Это то, что мы делаем: предоставляем военное оборудование, чтобы украинские вооруженные силы могли гарантировать суверенитет и территориальную целостность", – сказал он.

В июне Испания вызвала возмущение среди некоторых союзников по НАТО, обратившись с просьбой об освобождении от нового обязательства НАТО выделять 5% от ВВП на оборону. Правительство премьер-министра Педро Санчеса утверждало, что его планы расходов являются достаточными для удовлетворения потребностей НАТО.

Как известно, переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил главе Кремля Владимиру Путину.

Трамп после объявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

