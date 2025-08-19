В Нидерландах вспыхнул пожар в приюте, где жили украинские беженцы

Жителей приюта для украинских беженцев в нидерландском Свольгене эвакуировали минувшей ночью после того, как там вспыхнул пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Пожар вспыхнул около 2:10 ночи. 45 жителей сначала нашли убежище в соседнем кемпинге.

Позже их перевезли в два других места. Их местонахождение не разглашается из соображений конфиденциальности. Никто не пострадал.

Задняя часть здания, бывшая начальная школа, особенно пострадала от пожара. По словам представителя муниципалитета, остальная часть здания уцелела без значительных повреждений.

Причина пожара неизвестна. Полиция проводит расследование. В любом случае, приют останется закрытым "на некоторое время", сообщает муниципалитет.

Приют в Свольгене рассчитан на 150 человек, которые могут находиться в нем максимум 3 дня, после чего они переезжают на более длительное проживание.

Приют закроется 1 января 2026 года. Приток украинских беженцев в последнее время уменьшился, и максимальная вместимость приюта больше не достигается.

7 января в центре приема искателей убежища в нидерландском Эйндховене ненадолго вспыхнул пожар, полиция арестовала мужчину по подозрению в поджоге.