Туск: лідери "коаліції рішучих" реалістично оцінили результати саміту на Алясці

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що лідери держав "коаліції рішучих" реалістично оцінили результати саміту між президентом США і главою Кремля на Алясці 15 серпня.

Про це Туск написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава польського уряду опублікував свій коментар після того, як взяв участь у онлайн-переговорах держав коаліції.

"Лідери Канади, Японії, Туреччини, Нової Зеландії та європейських країн дуже реалістично оцінили результати зустрічі на Алясці. Ми всі підтвердили необхідність подальшої підтримки України у війні з Росією", – відзначив Туск.

Він додав, що це хороший початок для онлайн-зустрічі держав-членів 27 країн ЄС, яка саме розпочинається.

Сьогоднішня відеоконференція "коаліції рішучих" є продовженням вчорашньої зустрічі у Вашингтоні та продовженням консультацій з питання гарантій безпеки для України.

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.

Державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.