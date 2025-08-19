Туск: лидеры "коалиции решительных" реалистично оценили результаты саммита на Аляске

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что лидеры государств "коалиции решительных" реалистично оценили результаты саммита между президентом США и главой Кремля на Аляске 15 августа.

Об этом Туск написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава польского правительства опубликовал свой комментарий после того, как принял участие в онлайн-переговорах государств коалиции.

"Лидеры Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и европейских стран очень реалистично оценили результаты встречи на Аляске. Мы все подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины в войне с Россией", – отметил Туск.

Он добавил, что это хорошее начало для онлайн-встречи государств-членов 27 стран ЕС, которая как раз начинается.

Сегодняшняя видеоконференция "коалиции решительных" является продолжением вчерашней встречи в Вашингтоне и продолжением консультаций по вопросу гарантий безопасности для Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.