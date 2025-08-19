Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата, о суициде которого писали СМИ

30-летний финский депутат Ээмели Пелтонен в понедельник умер в здании парламента страны.

Это официально объявила пресс-служба парламента Финляндии, пишет "Европейская правда".

Пелтонен, как говорится в сообщении финского законодательного органа, умер утром 19 августа.

Для 30-летнего политика Социал-демократической партии Финляндии это был первый срок в парламенте.

Причина смерти Пелтонена в сообщении финского парламента не уточняется, но СМИ ранее сообщали, что он совершил самоубийство.

Правоохранители, которых вызвали после обнаружения умершего человека в парламенте, пока не видят криминальной подоплеки в инциденте.

В последние месяцы Ээмели Пелтонен практически не участвовал в работе парламента из-за проблем со здоровьем. Сам политик писал в соцсетях, что у него обнаружили почечную недостаточность.

Ранее сообщалось, что 54-летний депутат Национального собрания Франции Оливье Марле, известный критикой президента Эмманюэля Макрона, совершил самоубийство.