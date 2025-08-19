Фіцо: без обговорення територіальних змін в Україні не буде прогресу щодо миру

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав Україну бути відкритою до дискусії про територіальні зміни, яку він вважає необхідною для подальших кроків з припинення російської агресії.

Про це Фіцо сказав у відеозверненні у вівторок після онлайн-зустрічі лідерів ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denník N.

На думку словацького премʼєра, "без обговорення територіальних змін в Україні ми не рушимо з місця" в питанні мирного врегулювання.

"Я скептично ставлюся і до запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, якщо переговори про умови закінчення війни не підуть за нашим сценарієм", – сказав він, не уточнивши, що саме має на увазі під "нашим сценарієм".

Фіцо запевнив, що підтримує якнайшвидше встановлення миру та вступ України до Європейського Союзу, але наполягає на тому, що вона не може вступити до НАТО.

"Я можу лише висловити жаль, що в ЄС ми мусили чекати на Дональда Трампа, щоб він показав нам шлях до миру", – додав словацький премʼєр.

Його колега, угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан після онлайн-зустрічі лідерів ЄС заявив, що подальшу військову ескалацію можуть відвернути тільки переговори очільників США та Росії.

Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп і Владімір Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска.

Після цього український президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери зустрілись із Трампом у Білому домі, аби обговорити шляхи дипломатичного завершення російської агресії.

