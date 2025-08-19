Фицо: без обсуждения территориальных изменений в Украине не будет прогресса в отношении мира

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Украину быть открытой к дискуссии о территориальных изменениях, которую он считает необходимой для дальнейших шагов по прекращению российской агрессии.

Об этом Фицо сказал в видеообращении во вторник после онлайн-встречи лидеров ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.

По мнению словацкого премьера, "без обсуждения территориальных изменений в Украине мы не сдвинемся с места" в вопросе мирного урегулирования.

"Я скептически отношусь и к введению новых санкций против Российской Федерации, если переговоры об условиях окончания войны не пойдут по нашему сценарию", – сказал он, не уточнив, что именно имеет в виду под "нашим сценарием".

Фицо заверил, что поддерживает скорейшее установление мира и вступление Украины в Европейский Союз, но настаивает на том, что она не может вступить в НАТО.

"Я могу только выразить сожаление, что в ЕС мы должны были ждать Дональда Трампа, чтобы он показал нам путь к миру", – добавил словацкий премьер.

Его коллега, венгерский премьер-министр Виктор Орбан после онлайн-встречи лидеров ЕС заявил, что дальнейшую военную эскалацию могут предотвратить только переговоры лидеров США и России.

Напомним, 15 августа президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.

После этого украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического завершения российской агрессии.

Смотрите также видео "Европейской правды" о переговорах лидеров Европы и США в Белом доме.