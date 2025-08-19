ЗМІ: військове керівництво НАТО 20 серпня обговорить ситуацію в Україні

Військові керівники Північноатлантичного Альянсу мають зустрітися в середу, аби обговорити ситуацію в Україні та подальші дії.

Про це агентство Reuters дізналось від двох джерел у США і НАТО, пише "Європейська правда".

За даними Reuters, зустріч НАТО на рівні керівників генеральних штабів відбудеться в онлайн-форматі.

Очікується, що на ній командувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич проінформує представників держав-членів про результати зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна минулого тижня на Алясці.

З американського боку участь має взяти голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн, додало одне з джерел Reuters.

Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп і Владімір Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска.

Після цього український президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери зустрілись із Трампом у Білому домі, аби обговорити шляхи дипломатичного завершення російської агресії.

Дивіться також відео "Європейської правди" про переговори лідерів Європи та США у Білому домі.