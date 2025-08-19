СМИ: военное руководство НАТО 20 августа обсудит ситуацию в Украине

Военные руководители Североатлантического Альянса должны встретиться в среду, чтобы обсудить ситуацию в Украине и дальнейшие действия.

Об этом агентство Reuters узнало от двух источников в США и НАТО, пишет "Европейская правда".

По данным Reuters, встреча НАТО на уровне руководителей генеральных штабов состоится в онлайн-формате.

Ожидается, что на ней командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич проинформирует представителей государств-членов о результатах встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на прошлой неделе на Аляске.

С американской стороны участие должен принять председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, добавил один из источников Reuters.

Напомним, 15 августа президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.

После этого украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического завершения российской агрессии.

