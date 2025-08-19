AFP: Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве, тот отказался

Российский лидер Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом в понедельник предложил Москву в качестве места потенциальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на два информированных источника, пишет "Европейская правда".

По информации AFP, в разговоре с президентом США "Путин упомянул Москву" как место проведения возможной встречи, направленной на прекращение войны в Украине.

Один из источников добавил, что Зеленский ответил "нет" на такое предложение.

Трамп позвонил Путину в понедельник, прервав встречу с европейскими лидерами, включая Владимира Зеленского, в Белом доме.

Позже он объявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

Смотрите также видео "Европейской правды" о переговорах лидеров Европы и США в Белом доме.