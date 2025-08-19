Винуватцю смертельного наїзду на різдвяну ярмарку в Магдебурзі оголосили звинувачення

Німецька прокуратура у вівторок оголосила звинувачення у вбивстві 50-річному Талебу А., який наїхав на автомобілі на різдвяний ярмарок у східнонімецькому місті Магдебург у грудні 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

50-річному Талебу А. інкримінують шість убивств і 338 замахів на вбивство. Прокуратура хоче домагатись для чоловіка вироку, еквівалентного вбивству першого ступеня в Німеччині.

Обвинувачення стверджує, що Талеб А. кілька тижнів планував напад "з наміром вбити невизначену, але якомога більшу кількість людей на шляху свого автомобіля".

Перед тим, як здійснити наїзд, Талеб А. працював лікарем у відділенні судової психіатрії для засуджених злочинців у Бернбурзі – місті за 40 кілометрів на південь від Магдебурга.

Він проїхав через натовп на різдвяному ярмарку у Магдебурзі 20 грудня 2024 року.

Унаслідок дій Талеба А. п’ятеро людей загинули і понад 300 постраждали – у тому числі громадянка України.

Нещодавно стало відомо, що чоловік написав адресні листи з вибаченням до постраждалих, що викликало їхнє обурення через доступ до персональних даних.