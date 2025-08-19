Виновнику смертельного наезда на рождественскую ярмарку в Магдебурге предъявили обвинение

Немецкая прокуратура во вторник объявила обвинение в убийстве 50-летнего Талеба А., который наехал на автомобиле на рождественскую ярмарку в восточногерманском городе Магдебург в декабре 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

50-летнему Талебу А. инкриминируют шесть убийств и 338 покушений на убийство. Прокуратура хочет добиться для мужчины приговора, эквивалентного убийству первой степени в Германии.

Обвинение утверждает, что Талеб А. несколько недель планировал нападение "с намерением убить неопределенное, но как можно большее количество людей на пути своего автомобиля".

Перед тем, как совершить наезд, Талеб А. работал врачом в отделении судебной психиатрии для осужденных преступников в Бернбурге – городе в 40 километрах к югу от Магдебурга.

Он проехал через толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге 20 декабря 2024 года.

В результате действий Талеба А. пять человек погибли и более 300 пострадали – в том числе гражданка Украины.

Недавно стало известно, что мужчина написал адресные письма с извинениями пострадавшим, что вызвало их возмущение из-за доступа к персональным данным.