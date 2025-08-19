Белый дом настаивает, что Путин согласился на встречу с Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт утверждает, что хозяин Кремля Владимир Путин согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

Об этом она сказала на брифинге во вторник, сообщает "Европейская правда".

По словам Левитт, в разговоре с Дональдом Трампом лидеры Украины и России "выразили готовность сесть за стол переговоров, поэтому наша группа по национальной безопасности поможет обеим странам это сделать".

"Президент (Трамп. – Ред.) всегда говорил, что в этой войне есть вопросы, по которым существуют разногласия, которые должны быть обсуждены и решены этими двумя странами. Поэтому он хочет, чтобы эти две страны вступили в прямые дипломатические переговоры", – добавила она.

На уточнение, подтвердил ли Путин в разговоре с Трампом готовность к двусторонней встрече с Зеленским, пресс-секретарь Белого дома несколько раз это подтвердила.

"Эта идея возникла во время вчерашних переговоров президента с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами. И, как вы видели, все европейские лидеры, которые покинули Белый дом, включая генерального секретаря НАТО, согласились, что это отличный первый шаг", – отметила Левитт.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, после разговора с главой Кремля Путиным, объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от каких-либо форматов работы по украинскому урегулированию.

