Мерц заявив, що рішення щодо санкцій проти Ізраїлю буде найближчим часом

Канцлер Німеччини Фрідіріх Мерц заявив, що рішення про санкції проти Ізраїлю через війну в секторі Гази може бути прийняте найближчим часом – після звіту міністра закордонних справ, який зараз перебуває з візитом на Близькому Сході.

Заяву Мерца, оприлюднену 1 серпня, наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, на засіданні урядового кабінету з безпеки 28 липня вже обговорювалося, як Німеччина "у разі потреби надалі діятиме разом з європейськими партнерами".

"Ми дочекаємося звіту (міністра) та ухвалимо всі наступні рішення", – сказав Мерц у п'ятницю.

Канцлер також назвав ситуацію в секторі Гази "неприйнятною" і заявив, що "вона має бути змінена якнайшвидше".

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вирушив до Ізраїлю 31 липня. Під час візиту до населеного пункту Тайбе, розташованого на Західному березі річки Йордан, міністр закликав Ізраїль карати поселенців, які чинять насильство щодо палестинців.

Вадефуль попередив Ізраїль, що йому загрожує міжнародна ізоляція, якщо гуманітарна ситуація в Газі не покращиться.

Також Вадефуль натякнув, що уряд Німеччини може прискорити процес визнання Палестинської держави.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина, Італія та ще кілька країн ЄС – проти жорстких кроків щодо Ізраїлю.