Мерц заявил, что решение о санкциях против Израиля будет принято в ближайшее время

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение о санкциях против Израиля из-за войны в секторе Газа может быть принято в ближайшее время – после отчета министра иностранных дел, который сейчас находится с визитом на Ближнем Востоке.

Заявление Мерца, обнародованное 1 августа, приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По его словам, на заседании правительственного кабинета по безопасности 28 июля уже обсуждалось, как Германия "в случае необходимости будет действовать вместе с европейскими партнерами".

"Мы дождемся отчета (министра) и примем все последующие решения", – сказал Мерц в пятницу.

Канцлер также назвал ситуацию в секторе Газа „неприемлемой" и заявил, что "она должна быть изменена как можно скорее".

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль отправился в Израиль 31 июля. Во время визита в населенный пункт Тайбе, расположенный на Западном берегу реки Иордан, министр призвал Израиль наказывать поселенцев, которые совершают насилие в отношении палестинцев.

Вадефуль предупредил Израиль, что ему грозит международная изоляция, если гуманитарная ситуация в Газе не улучшится.

Также Вадефуль намекнул, что правительство Германии может ускорить процесс признания Палестинского государства.

Ранее СМИ сообщали, что Германия, Италия и еще несколько стран ЕС – против жестких шагов в отношении Израиля.