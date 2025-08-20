Хорватские СМИ рассказали о таксисте, который взял 1500 евро за поездку по Загребу

В столице Хорватии разгорелся скандал, когда новозеландская туристка стала жертвой мошенничества: за короткую поездку от Центрального вокзала Загреба до соседней улицы, протяженностью в 1,05 км, с ее банковской карты списали более 1500 евро.

Об этом сообщила хорватская газета Jutarnji, пишет "Европейская правда".

Новозеландская туристка Кэрол Коуэн стала жертвой мошенничества, когда за короткую поездку от Центрального вокзала Загреба до соседней Франкопанской улицы с ее банковской карты списали 1506 евро.

Коуэн, которая путешествовала по Европе в течение восьми недель, рассказала, что после прибытия на поезде в Загреб согласилась сесть в такси без официальных опознавательных знаков. Водитель сначала назвал цену 150 евро, однако в итоге через POS-терминал он снял с ее счета в десять раз больше.

Женщина рассказала, что была уставшая и хотела как можно быстрее доехать. На счетчике в такси она видела "заоблачные суммы", однако не знала, что это евро. Только после поездки Коуэн проверила баланс карты и увидела списание 1506 евро.

"Это половина моего бюджета на всю поездку", – рассказала женщина.

Фото: Jutarnji

Испугавшись дальнейших мошеннических действий с ее картой, женщина досрочно завершила свое путешествие: отменила бронирование и вылетела из Загреба, не дождавшись дальнейших поездок по Балканам и Греции.

В конце июля в Германии мошенник завладел 100 тысячами евро, обманув пенсионера телефонным звонком.

В том же месяце мошенники обманули в Германии 41-летнюю женщину из Лангенфельда, завладев ее криптовалютным портфелем, эквивалентным 250 тысячам евро.