Білий дім запустив акаунт у TikTok

Білий дім запустив акаунт у застосунку TikTok, продажу американських активів якого домагається президент США Дональд Трамп.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Перше відео, опубліковане Білим домом, містить монтаж з Трампом та іншими посадовцями, зокрема віцепрезидентом Джей Ді Венсом і міністром оборони Пітом Гегсетом, і закликає глядачів підписатися на акаунт.

"Адміністрація Трампа прагне донести історичні успіхи президента Трампа до якомога ширшої аудиторії та на якомога більшій кількості платформ", – заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Звернемо увагу, що Трамп уже тричі надавав відстрочку від застосування заборони на TikTok, яка повинна була набути чинності в січні 2025 року згідно з рішенням Конгресу, ухваленим через побоювання щодо звʼязків додатка з владою Китаю.

Згідно з планом, американські операції TikTok будуть виділені в нову компанію, що базуватиметься у США і буде переважно у власності та під контролем американських інвесторів.

Американський президент заявляв, що невдоволення Китаю новими тарифами США призупинило угоду щодо продажу застосунку TikTok і збереження його функціонування в США.