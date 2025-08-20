Белый дом запустил аккаунт в TikTok

Белый дом запустил аккаунт в приложении TikTok, продажи американских активов которого добивается президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Первое видео, опубликованное Белым домом, содержит монтаж с Трампом и другими чиновниками, в частности вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром обороны Питом Хегсетом, и призывает зрителей подписаться на аккаунт.

"Администрация Трампа стремится донести исторические успехи президента Трампа до как можно более широкой аудитории и на как можно большем количестве платформ", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Обратим внимание, что Трамп уже трижды предоставлял отсрочку от применения запрета на TikTok, который должен был вступить в силу в январе 2025 года согласно решению Конгресса, принятому из-за опасений по поводу связей приложения с властями Китая.

Согласно плану, американские операции TikTok будут выделены в новую компанию, базирующуюся в США, и будет преимущественно в собственности и под контролем американских инвесторов.

Американский президент заявлял, что недовольство Китая новыми тарифами США приостановило соглашение о продаже приложения TikTok и сохранении его функционирования в США.