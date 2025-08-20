В Польше сообщают о падении и взрыве на поле неизвестного объекта

В ночь на среду на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Марчин Юзвик из Луковского районного отдела полиции (Люблинское воеводство) сообщил, что после 2 часов ночи сотрудники полиции получили сообщение о "взрыве" в селе Осины Луковского повета.

"На кукурузном поле нашли обгоревшие элементы разных размеров, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров. Это обожженные металлические и пластиковые обломки", – уточнил офицер.

"Что это за неидентифицированный предмет, устанавливают соответствующие службы. На месте происшествия работают сотрудники полиции, мы проверяем территорию", – добавил полицейский.

В результате инцидента никто не пострадал, но были выбиты окна в трех близлежащих домах.

Министерство обороны уже знает об этом случае, как сообщил RMF FM представитель министерства Януш Сеймей.

Как сообщает Łuków.TV, ссылаясь на выводы своих журналистов, "ситуация на месте происшествия очень серьезная". На месте падения неопознанного объекта образовалась воронка, а среди обломков был найден предмет, похожий на пропеллер.

На кадрах, опубликованных порталом, в ночном небе видна яркая вспышка, а через мгновение слышен громкий взрыв. "Меня разбудил сильный взрыв, от которого затряслись стекла в окнах. Я выглянул на улицу, но ничего не увидел. Только утром я заметил фары полицейских машин", – рассказал один из жителей.

Łuków.TV сообщает, что на месте происшествия, кроме полиции, работали также пожарные, которые помогали обезопасить территорию. Сейчас службы ждут прибытия военных.

Стоит отметить, что Польша снова поднимала свою авиацию из-за российской комбинированной атаки на Украину в ночь на вторник.

Напомним, в конце апреля 2023 года Министерство обороны Польши сообщило, что в Замостье, примерно в 15 км от Быдгоща, были найдены остатки неустановленного военного объекта, который оказался российской ракетой Х-55.

Предварительное расследование показало, что ракета, вероятно, упала во время массированного российского обстрела Украины в середине декабря 2022 года. Польские службы следили за объектом, но в окрестностях Быдгоща потеряли его из виду.

По факту нарушения воздушного пространства Польши прокуратура начала расследование, которое продолжается до сих пор. Польские военные констатировали, что Х-55 не представляла угрозы для страны.