Словаччина заявила про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Дениса Сакова заявила, що постачання нафти до через нафтопровід "Дружба" до Словаччини наразі відбувається у звичному режимі.

Про це йдеться в офіційній заяві, яку опублікували у середу, 20 серпня, пише "Європейська правда".

У заяві зазначили, що через пошкодження трансформаторної станції в Росії 18 серпня було припинено постачання нафти до Словаччини нафтопроводом "Дружба", що стало "другим випадком пошкодження інфраструктури за сім днів".

Сакова заявила, що станом на ранок 20 серпня постачання російської нафти до Словаччини через нафтопровід "Дружба" відновлено. Вона наголосила, що Міністерство економіки буде уважно стежити за постачанням найближчими днями.

"Постачання нафти до Словаччини наразі відбувається у звичайному режимі. Найближчими днями ми отримаємо більш чітку інформацію про те, чи будуть внесені зміни до графіка поставок на цей місяць і чи вплинуть пошкодження інфраструктури за межами території Словаччини на загальний місячний обсяг поставок", – додала глава Мінекономіки країни.

Раніше повідомлялось, що в ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.

Глава МЗС Угорщини Сійярто після цього натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з Угорщини в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.

Європейська комісія своєю чергою заявила, що українська атака на нафтопровід "Дружба" не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, незважаючи на скарги Будапешта в бік Києва.

Ввечері 19 серпня Сійярто заявив про відновлення постачання російської нафти до його країни трубопроводом "Дружба".

