Угорщина заявила про відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про відновлення постачання російської нафти до його країни трубопроводом "Дружба", у "нападі" на який він кілька днів тому звинуватив Україну.

Про це угорський дипломат написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Ввечері у вівторок, 19 серпня, Сійярто заявив, що транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини відновлено.

Він подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за "швидке усунення пошкоджень, спричинених нападом".

"Ми очікуємо, що Україна не буде здійснювати подальших нападів на цей трубопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна не є нашою війною, не втягуйте нас у неї!", – заявив Сійярто.

Раніше повідомлялось, що в ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.

Сійярто після цього заявив, що "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення поставок нафти до країни".

Він також натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з Угорщини в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.

А Європейська комісія, своєю чергою, заявила, що українська атака на нафтопровід "Дружба" не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, незважаючи на скарги Будапешта в бік Києва.

