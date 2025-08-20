Словакия заявила о возобновлении работы нефтепровода "Дружба"

Вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова заявила, что поставки нефти через нефтепровод "Дружба" в Словакию сейчас происходят в обычном режиме.

Об этом говорится в официальном заявлении, которое опубликовали в среду, 20 августа, пишет "Европейская правда".

В заявлении отметили, что из-за повреждения трансформаторной станции в России 18 августа были прекращены поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба", что стало "вторым случаем повреждения инфраструктуры за семь дней".

Сакова заявила, что по состоянию на утро 20 августа поставки российской нефти в Словакию через нефтепровод "Дружба" восстановлены. Она подчеркнула, что Министерство экономики будет внимательно следить за поставками в ближайшие дни.

"Поставка нефти в Словакию сейчас происходят в обычном режиме. В ближайшие дни мы получим более четкую информацию о том, будут ли внесены изменения в график поставок на этот месяц и повлияют ли повреждения инфраструктуры за пределами территории Словакии на общий месячный объем поставок", – добавила глава Минэкономики страны.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России.

Глава МИД Венгрии Сийярто после этого намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческой основе.

Европейская комиссия в свою очередь заявила, что украинская атака на нефтепровод "Дружба" не влияет на поставки нефти в Венгрию и Словакию, несмотря на жалобы Будапешта в сторону Киева.

Вечером 19 августа Сийярто заявил о возобновлении поставок российской нефти в его страну по трубопроводу "Дружба".

