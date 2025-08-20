Литва усилит охрану границ перед совместными учениями России и Беларуси

Литовские пограничники усилят охрану границ и развернут дополнительные силы, поскольку Россия и Беларусь готовятся к совместным военным учениям "Запад", которые состоятся в сентябре.

Об этом заявил командующий Государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Командующий VSAT заявил, что с приближением учений "Запад" литовская пограничная служба планирует усилить безопасность границ, развернуть дополнительный персонал на внешних границах и принять определенные меры в сотрудничестве с другими учреждениями, литовскими военными и полицией.

"План подготовки к учениям утвержден и успешно реализуется. Литовские пограничники сейчас готовы к любым провокациям на нашей границе", – сказал он.

По словам Любаеваса, литовские пограничники работают в усиленном режиме безопасности с 2021 года.

Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что нынешние учения "Запад" будут в 2-3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году, перед полномасштабным нападением РФ на Украину.

В июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя "Запад-2025", отметил, что лучшие подразделения РФ "увязли в Украине".

В Беларуси недавно объявили, что не исключают частичного изменения места проведения учений "Запад-2025", которые обещали переместить вглубь страны, обвинив в этом якобы воинственное поведение Польши и Литвы.