Туск проти проведення переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не підтримує потенційну ідею проведення переговорів між президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владіміром Путіним в Угорщині.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

ЗМІ раніше писали, що у США розглядають Угорщину як можливе місце проведення саміту Зеленського й Путіна, однак Туск вважає, що проведення переговорів в столиці Угорщини, де в 1994 році було підписано Будапештський меморандум, буде історичною іронією.

"Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", – сказав Туск.

Інші ЗМІ писали, що господар Кремля запропонував зустрітись із президентом України у Москві, на що той відповів відмовою.

А голова найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр звернувся до Віктора Орбана із закликом організувати зустріч лідерів України та Росії в Будапешті.

