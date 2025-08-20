Туск проти проведення переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не підтримує потенційну ідею проведення переговорів між президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владіміром Путіним в Угорщині.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
ЗМІ раніше писали, що у США розглядають Угорщину як можливе місце проведення саміту Зеленського й Путіна, однак Туск вважає, що проведення переговорів в столиці Угорщини, де в 1994 році було підписано Будапештський меморандум, буде історичною іронією.
"Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", – сказав Туск.
Інші ЗМІ писали, що господар Кремля запропонував зустрітись із президентом України у Москві, на що той відповів відмовою.
А голова найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр звернувся до Віктора Орбана із закликом організувати зустріч лідерів України та Росії в Будапешті.
