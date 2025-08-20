Туск против проведения переговоров Зеленского и Путина в Венгрии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не поддерживает потенциальную идею проведения переговоров между президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным в Венгрии.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

СМИ ранее писали, что в США рассматривают Венгрию как возможное место проведения саммита Зеленского и Путина, однако Туск считает, что проведение переговоров в столице Венгрии, где в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, будет исторической иронией.

"Будапешт? Не все могут это помнить, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место", – сказал Туск.

Другие СМИ писали, что хозяин Кремля предложил встретиться с президентом Украины в Москве, на что тот ответил отказом.

А председатель крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр обратился к Виктору Орбану с призывом организовать встречу лидеров Украины и России в Будапеште.

