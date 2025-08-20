В Польше начинаются масштабные учения "Железный защитник-25"

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши объявил, что с середины августа до конца сентября из-за учений "Железный защитник-25" на дорогах почти всей страны будет усилено движение военной техники.

Об этом сообщил польский вещатель RMF24, пишет "Европейская правда".

Усиленное движение военных конвоев связано с серией учений под названием "Железный защитник-25", которые состоятся в ближайшие недели на полигонах по всей стране.

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши объявил, что "военные транспортные средства будут двигаться почти во всех воеводствах, на автомагистралях, скоростных дорогах и национальных дорогах".

Также в Генштабе Польши заверили, что движение военных конвоев координируется с целью минимизации перебоев в движении.

"Конвои сопровождают военная полиция и подразделения дорожной полиции в сотрудничестве с полицией и местными органами власти", – отметили военные.

В учениях "Железный защитник-25" примут участие 34 тысячи польских и союзных солдат, оснащенных более 600 единицами техники всех видов вооруженных сил.

Учения "Железный защитник-25" в последние месяцы называют ответом Польши на запланированные на сентябрь в Беларуси совместные с Россией учения "Запад".

Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что нынешние учения "Запад" будут в 2-3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году, перед полномасштабным нападением РФ на Украину.

В июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя "Запад-2025", отметил, что лучшие подразделения РФ "увязли в Украине".

В Беларуси недавно объявили, что не исключают частичного изменения места проведения учений "Запад-2025", которые обещали переместить вглубь страны, обвинив в этом якобы воинственное поведение Польши и Литвы.