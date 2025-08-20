Президент Латвії вважає передчасним обговорювати відправку латвійських військових в Україну

Говорити про те, чи повинні будуть латвійські солдати брати участь у забезпеченні миру в Україні, можна буде тоді, коли стане зрозуміло, якими будуть гарантії безпеки і яку роль візьмуть на себе країни Європи.

Про це заявив на щотижневій пресконференції з прем'єркою Евікою Сілінею президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Якщо буде мирний договір або мирна угода з гарантіями безпеки, то розмова піде і про потенційну присутність країн Європи та країн-учасниць НАТО в гарантуванні цього мирного договору", – визнав президент.

"Звісно, передусім треба укласти мирний договір і зрозуміти, які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки, якою буде роль європейських країн. І з цього фактично буде виходити, якою буде наша роль у цьому процесі", – додав він.

За словами Рінкевичса, якщо говорити про можливу відправку солдатів в Україну в рамках гарантування мирного договору, для реалізації гарантій безпеки, то насамперед у Латвії це рішення ухвалює Сейм, а до того обговорює Кабінет міністрів і Рада з національної безпеки.

"Але щоб говорити про все це, потрібно знати ясно всі деталі. Зараз цього немає. Наскільки я знаю, зараз представники збройних сил країн-учасниць "коаліції рішучих" працюють над цим. Але рішення немає. Коли буде більше ясності – будуть дискусії", – зазначив він.

Зі свого боку прем'єр-міністр Евіка Сіліня, яка представляє Латвію в "коаліції рішучих", також акцентувала на тому, що рішення про відправлення солдатів може ухвалити тільки Сейм.

За словами прем'єра, у "коаліції рішучих" йшлося про те, що знадобиться від Латвії, якщо вона візьме на себе навчання в Україні. "Але і про це потрібно буде конкретно вирішувати в той момент, коли буде більш ясне уявлення", – сказала Сіліня.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Як повідомлялося, глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.