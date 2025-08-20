Президент Латвии считает преждевременным обсуждать отправку ее военных в Украину

Говорить о том, должны ли будут латвийские солдаты участвовать в обеспечении мира в Украине, можно будет тогда, когда станет понятно, какими будут гарантии безопасности и какую роль возьмут на себя страны Европы.

Об этом заявил на еженедельной пресс-конференции с премьером Эвикой Силиней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Если будет мирный договор или мирное соглашение с гарантиями безопасности, то разговор пойдет и о потенциальном присутствии стран Европы и стран-участниц НАТО в обеспечении этого мирного договора", – признал президент.

"Конечно, прежде всего надо заключить мирный договор и понять, какие основные элементы этого соглашения, какими будут гарантии безопасности, какой будет роль европейских стран. И из этого фактически будет исходить, какой будет наша роль в этом процессе", – добавил он.

По словам Ринкевичса, если говорить о возможной отправке солдат в Украину в рамках обеспечения мирного договора, для реализации гарантий безопасности, то прежде всего в Латвии это решение принимает Сейм, а до того обсуждает Кабинет министров и Совет по национальной безопасности.

"Но чтобы говорить обо всем этом, нужно знать ясно все детали. Сейчас этого нет. Насколько я знаю, над этим сейчас работают представители вооруженных сил стран-участниц "коалиции решительных". Но решения нет. Когда будет больше ясности – будут дискуссии", – отметил он.

В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня, которая представляет Латвию в "коалиции решительных", также акцентировала на том, что решение об отправке солдат может принять только Сейм.

По словам премьера, в "коалиции решительных" речь шла о том, что понадобится от Латвии, если она возьмет на себя обучение в Украине. "Но и об этом нужно будет конкретно решать в тот момент, когда будет более ясное представление", – сказала Силиня.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Как сообщалось, глава британских вооруженных сил сообщит своим американским коллегам, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.