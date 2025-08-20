У Німеччині побоюються перевантаження своєї армії потенційною місією в Україні

Уповноважений німецького Бундестагу у справах збройних сил попереджає про перевантаження Бундесверу місією в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Уповноважений Бундестагу у справах збройних сил Хеннінг Отте застерігає від перевантаження Бундесверу потенційною миротворчою місією в Україні.

"Одного не повинно статися: прийняття все нових і нових місій без зміцнення кадрової бази", – заявив політик ХДС.

За його словами, якщо Німеччина візьме участь у гарантуванні безпеки України з бригадою чисельністю близько 5 000 солдатів, це стане "величезним викликом для Бундесверу".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль раніше відкинув потенційне розгортання військ країни у рамках миротворчої місії в Україні після завершення війни.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Як повідомлялося, глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.