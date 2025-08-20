В Германии опасаются перегрузки своей армии потенциальной миссией в Украине

Уполномоченный немецкого Бундестага по делам вооруженных сил предупреждает о перегрузке Бундесвера миссией в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Уполномоченный Бундестага по делам вооруженных сил Хеннинг Отте предостерегает от перегрузки Бундесвера потенциальной миротворческой миссией в Украине.

"Одного не должно произойти: взятия все новых и новых миссий без укрепления кадровой базы", – заявил политик ХДС.

По его словам, если Германия примет участие в обеспечении безопасности Украины с бригадой численностью около 5 тысяч солдат, это станет "огромным вызовом для Бундесвера".

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль ранее отверг потенциальное развертывание войск страны в рамках миротворческой миссии в Украине после завершения войны.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Как сообщалось, глава британских вооруженных сил сообщит своим американским коллегам, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.