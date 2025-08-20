Прем'єр Грузії відреагував на ініціативу виключити його країну з Ради Європи

Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе, коментуючи заяву парламентарів ПАРЄ щодо виключення Грузії з Ради Європи, заявив про абсурдність європейської бюрократії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sova.

"Європейська бюрократія перебуває в повному абсурді", сказав грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе, коментуючи заяву 51 депутата Парламентської асамблеї Ради Європи про те, що "якщо Грузія не змінить свій авторитарний курс, вони закличуть Асамблею та Комітет міністрів почати процес виключення Грузії".

"Ми вже призупинили свою участь у діяльності Парламентської асамблеї Ради Європи власним рішенням. У таких умовах ви самі бачите, наскільки складна європейська бюрократія. Вони вимагають призупинення статусу, який ми призупинили самі", – заявив Кобахідзе.

За його словами, головною гарантією миру для країни є її власна незалежність і суверенітет.

"Ще раз повторю, що наше бажання і мета – вступити до Європейського союзу, але для збереження миру і розвитку в нашій країні, перш за все, ми повинні дбати про суверенітет і незалежність нашої країни", - сказав Кобахідзе.

У липні головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.

Перед тим очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки влади Грузії.

Вони засудили політичні репресії грузинської влади та законодавчі зміни, "спрямовані на придушення незалежного громадянського суспільства та законних протестів".