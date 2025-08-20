Премьер Грузии отреагировал на инициативу исключить его страну из Совета Европы

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление парламентариев ПАСЕ об исключении Грузии из Совета Европы, заявил об абсурдности европейской бюрократии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sova.

"Европейская бюрократия находится в полном абсурде", сказал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление 51 депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы о том, что "если Грузия не изменит свой авторитарный курс, они призовут Ассамблею и Комитет министров начать процесс исключения Грузии".

"Мы уже приостановили свое участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы собственным решением. В таких условиях вы сами видите, насколько сложна европейская бюрократия. Они требуют приостановления статуса, который мы приостановили сами", – заявил Кобахидзе.

По его словам, главной гарантией мира для страны является ее собственная независимость и суверенитет.

"Еще раз повторю, что наше желание и цель – вступить в Европейский союз, но для сохранения мира и развития в нашей стране, прежде всего, мы должны заботиться о суверенитете и независимости нашей страны", – сказал Кобахидзе.

В июле главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановления безвизового режима для давления на грузинские власти.

Перед тем главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги властей Грузии.

Они осудили политические репрессии грузинских властей и законодательные изменения, "направленные на подавление независимого гражданского общества и законных протестов".