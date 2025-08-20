Глава МЗС Німеччини: Україні та Росії вирішувати, де вести переговори

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив застереження щодо повідомлень про можливість зустрічі лідерів України та Росії в Будапешті для "мирних" переговорів.

Його слова під час візиту до столиці Індонезії Джакарти наводить dpa-AFX, повідомляє "Європейська правда".

На питання про можливість проведення переговорів між Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним в Угорщині Вадефуль наголосив, що саме Україна та Росія мають ухвалювати рішення щодо їхньої організації.

"Переговори, включно з процедурою, організовують Росія та Україна, а не міністр закордонних справ Німеччини з Джакарти", – зазначив очільник німецького МЗС.

Водночас він укотре закликав Путіна погодитися на зустріч із Зеленським.

ЗМІ раніше писали, що у США розглядають Угорщину як можливе місце проведення саміту Зеленського й Путіна.

Премʼєр Польщі Дональд Туск вважає, що проведення переговорів в столиці Угорщини, де в 1994 році було підписано Будапештський меморандум, буде історичною іронією.

