Глава МЗС Німеччини: Україні та Росії вирішувати, де вести переговори
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив застереження щодо повідомлень про можливість зустрічі лідерів України та Росії в Будапешті для "мирних" переговорів.
Його слова під час візиту до столиці Індонезії Джакарти наводить dpa-AFX, повідомляє "Європейська правда".
На питання про можливість проведення переговорів між Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним в Угорщині Вадефуль наголосив, що саме Україна та Росія мають ухвалювати рішення щодо їхньої організації.
"Переговори, включно з процедурою, організовують Росія та Україна, а не міністр закордонних справ Німеччини з Джакарти", – зазначив очільник німецького МЗС.
Водночас він укотре закликав Путіна погодитися на зустріч із Зеленським.
ЗМІ раніше писали, що у США розглядають Угорщину як можливе місце проведення саміту Зеленського й Путіна.
Премʼєр Польщі Дональд Туск вважає, що проведення переговорів в столиці Угорщини, де в 1994 році було підписано Будапештський меморандум, буде історичною іронією.
Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.