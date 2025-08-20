Глава МИД Германии: Украине и России решать, где вести переговоры

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль выразил осторожность в отношении сообщений о возможности встречи лидеров Украины и России в Будапеште для "мирных" переговоров.

Его слова во время визита в столицу Индонезии Джакарту приводит dpa-AFX, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о возможности проведения переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в Венгрии Вадефуль подчеркнул, что именно Украина и Россия должны принимать решение об их организации.

"Переговоры, включая процедуру, организуют Россия и Украина, а не министр иностранных дел Германии из Джакарты", – отметил глава немецкого МИД.

В то же время он в очередной раз призвал Путина согласиться на встречу с Зеленским.

СМИ ранее писали, что в США рассматривают Венгрию как возможное место проведения саммита Зеленского и Путина.

Премьер Польши Дональд Туск считает, что проведение переговоров в столице Венгрии, где в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, будет исторической иронией.

