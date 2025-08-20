Швеція готова долучитись до гарантій безпеки для України

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив готовність його країни відігравати роль у гарантіях безпеки для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю "Шведському радіо".

Крістерссон заявив, що Швеція готова сприяти наданню гарантій безпеки для України, "але це має відбуватись у безпечний та надійний спосіб, за якого всі знають, у чому беруть участь".

Він уточнив, що шведська сторона могла б надати свої ресурси у сфері аеророзвідки та військово-морської безпеки.

Премʼєр Швеції водночас чітко не прокоментував можливість відправлення шведських військ в Україну.

"Ддумаю, що йдеться не так про переміщення великої кількості військ з інших країн в Україну, як про забезпечення того, що Україна сама може брати відповідальність за свою країну в настільки надійний спосіб, що Росія більше не спробує (напасти. – Ред.)", – вважає Крістерссон.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Як повідомлялося, глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.