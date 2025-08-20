Швеция готова присоединиться к гарантиям безопасности для Украины

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил готовность его страны играть роль в гарантиях безопасности для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Шведскому радио".

Кристерссон заявил, что Швеция готова содействовать предоставлению гарантий безопасности для Украины, "но это должно происходить безопасным и надежным способом, при котором все знают, в чем участвуют".

Он уточнил, что шведская сторона могла бы предоставить свои ресурсы в сфере аэроразведки и военно-морской безопасности.

Премьер Швеции при этом четко не прокомментировал возможность отправки шведских войск в Украину.

"Думаю, что речь идет не столько о перемещении большого количества войск из других стран в Украину, сколько об обеспечении того, что Украина сама может взять ответственность за свою страну настолько надежным образом, что Россия больше не попытается (напасть. – Ред.)", – считает Кристерссон.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Как сообщалось, глава британских вооруженных сил сообщит своим американским коллегам, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.