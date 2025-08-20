Канадці не вірять, що США дотримуватимуться майбутньої торгової угоди

Більшість громадян Канади скептично ставляться до того, що президент США Дональд Трамп дотримається свого слова щодо будь-якої двосторонньої торгової угоди, яка має бути укладена.

Про це свідчить опитування Nanos Research Group для агентства Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, загалом майже 80% канадців сумніваються, що Трамп дотримається майбутньої торгової угоди з їхньою країною. З них майже 63% вважають це "малоймовірним", а 17% – "дещо малоймовірним".

Натомість оптимістично до майбутньої торговельної угоди між США та Канадою ставляться 17% опитаних канадців (трохи більше 6% вважають, що її дотримання Штатами "ймовірне", 11% – "дещо ймовірне").

Для уряду Канади укладання торгової угоди зі США має важливе значення.

Минулого року три чверті канадського експорту товарів припадало на США, насамперед нафта і газ. Експорт становить близько третини валового внутрішнього продукту країни.

У червні переговори опинились під загрозою зриву через наміри Канади запровадити податок на цифрові послуги, під дію якого потрапили б американські ІТ-компанії.

З 1 серпня США підвищили тарифи з 25% до 35% на всі канадські товари, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.