Канадцы не верят, что США будут соблюдать будущее торговое соглашение

Большинство граждан Канады скептически относятся к тому, что президент США Дональд Трамп сдержит свое слово относительно любого двустороннего торгового соглашения, которое должно быть заключено.

Об этом свидетельствует опрос Nanos Research Group для агентства Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, в целом почти 80% канадцев сомневаются, что Трамп будет придерживаться будущего торгового соглашения с их страной. Из них почти 63% считают это "маловероятным", а 17% – "несколько маловероятным".

Оптимистично к будущему торговому соглашению между США и Канадой относятся 17% опрошенных канадцев (чуть более 6% считают, что его соблюдение Штатами "вероятно", 11% – "немного вероятно").

Для правительства Канады заключение торгового соглашения с США имеет важное значение.

В прошлом году три четверти канадского экспорта товаров приходилось на США, прежде всего нефть и газ. Экспорт составляет около трети валового внутреннего продукта страны.

В июне переговоры оказались под угрозой срыва из-за намерений Канады ввести налог на цифровые услуги, под действие которого попали бы американские IT-компании.

С 1 августа США повысили тарифы с 25% до 35% на все канадские товары, не подпадающие под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.