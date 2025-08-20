В России заявили, что против войск НАТО в Украине, хотя Трамп думает иначе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва выступает против присутствия войск стран НАТО в Украине.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

В начале своего твита Медведев обращается к некоему "безмозглому галльскому петуху" (можно предположить, что речь идет о президенте Франции Эмманюэле Макроне), который поддерживает идею отправки войск в Украину.

"Было четко заявлено: НИКАКИХ войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет таких "гарантий безопасности". Но охрипшая, жалкая птица продолжает кукарекать, чтобы доказать, что она король курятника", – добавил он.

Еще накануне президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное размещение войск европейских стран-членов НАТО в Украине не станет "проблемой" для российского лидера Владимира Путина.

Трамп в то же время пообещал, что как президент не санкционирует отправку американских войск в Украину.