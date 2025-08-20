У Єврокомісії кажуть, що фон дер Ляєн не виходила з кімнати під час перемовин з Трампом

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не виходила з кімнати під час перемовин за участі європейських лідерів, президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Вашингтоні 18 серпня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.

У Єврокомісії спростували деякі заяви про те, що фон дер Ляєн виходила з кімнати під час перемовин Трампа з європейськими лідерами і Зеленським.

"Ми бачили повідомлення, в яких стверджується, що президентка фон дер Ляєн тимчасово залишала залу під час зустрічей із президентом США та президентом України у Вашингтоні в понеділок. Ці повідомлення є повністю неправдивими", – заявила Подеста.

Речниця наголосила, що президентка Єврокомісії брала безпосередню участь у всіх зустрічах у Вашингтоні разом з іншими європейськими лідерами.

Аріанна Подеста також опублікувала допис у соціальній мережі X (Twitter) з цією інформацією.

Як повідомляла "Європейська правда", під час візиту європейських лідерів у Вашингтон в понеділок, 18 серпня, президент США Дональд Трамп та президентка Європейської комісії Урсула фон лер Ляєн, зокрема, обговорили проблему викрадених Росією українських дітей.

Фон дер Ляєн, своєю чергою, у соцмережі Х заявила, що людські жертви російсько-української війни повинні припинитися.

Як відомо, переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував Владіміру Путіну.

