В Еврокомиссии говорят, что фон дер Ляйен не выходила из комнаты во время переговоров с Трампом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не выходила из комнаты во время переговоров с участием европейских лидеров, президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста.

В Еврокомиссии опровергли заявления о том, что фон дер Ляйен выходила из комнаты во время переговоров Трампа с европейскими лидерами и Зеленским.

"Мы видели сообщения, в которых утверждается, что президент фон дер Ляйен временно покидала зал во время встреч с президентом США и президентом Украины в Вашингтоне в понедельник. Эти сообщения являются полностью ложными", – заявила Подеста.

Пресс-секретарь подчеркнула, что президент Еврокомиссии принимала непосредственное участие во всех встречах в Вашингтоне вместе с другими европейскими лидерами.

Арианна Подеста опубликовала сообщение в социальной сети X (Twitter) с этой информацией.

Как сообщала "Европейская правда", во время визита европейских лидеров в Вашингтон в понедельник, 18 августа, президент США Дональд Трамп и президент Европейской комиссии Урсула фон лер Ляйен, в частности, обсудили проблему похищенных Россией украинских детей.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, в соцсети Х заявила, что человеческие жертвы российско-украинской войны должны прекратиться.

Как известно, переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил Владимиру Путину.

